Victorenses viven una noche de terror

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La muestra de cortometrajes titulada “Esto no es cine de arte”, en donde se mostraron al público los trabajos realizados por el cineasta Antonio Rotuno, se llevó a cabo con gran éxito la noche del martes.

Con la asistencia de un grupo considerable de victorenses, así como parte del staff con el que Rotuno ha trabajado y familiares del realizador, un complejo cinematográfico de la Capital se llenó de suspenso, sangre y risas.

Durante poco más de una hora, los asistentes a esta función especial pudieron hacer un recorrido por la trayectoria del director tamaulipeco, quien ha estado llevando sus historias atrás de la cámara desde el 2009.

Con el tema del suspenso, el terror y el “gore” como objetos principales de sus cortometrajes, Rotuno ha logrado destacar a nivel nacional e internacional con varios de sus trabajos, siendo la mayoría producciones hechas en Ciudad Victoria y con la participación de talentos locales.

Hay que mencionar que para cerrar la muestra se exhibió el corto “It got bloody”, uno de los trabajos más recientes del creador tamaulipeco, mismo que resultó ganador a Best Micro Short en el Horror Bowl Festival y una nominación en los Independent Horror Movie Awards.

“Esto no es cine de arte” se realizó con la finalidad de recaudar fondos para solventar gastos relacionados con participaciones en festivales de cine, mismos en los que se está buscando proyectar el largometraje “Por favor no me abandones”.