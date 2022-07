Votos 2024: Chucho versus Mario

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Más allá de los resultados políticos de este 2022, de Tampico a Matamoros, ya sabemos cuáles son los municipios que destacan en polos opuestos. Uno del Partido Acción Nacional y el otro de Morena.

Empecemos por el sur, donde a Chucho Nader los suyos le tienen de una vez, por su trabajo y relaciones, como un postor importante al Senado 2024. (Les recuerdo que el proceso empieza en 14 meses y que el reloj político nunca se detiene).

Cuando le hemos preguntado, no evade las aspiraciones, pero tampoco se desconcentra, pues ha retomado lo que, nos indica, siempre ha sido su principal objetivo, ser el mejor alcalde de la historia de Tampico.

Y en el que es un reconocimiento, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tamaulipas entregó una aportación económica al fortalecimiento de los programas y acciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Y lo hicieron en una reunión con miembros del organismo a la que asistió el coordinador general de la delegación Gerardo Holguín López. Ahí, aplaudieron el trabajo del Ayuntamiento de Tampico, de su alcalde Chucho Nader y de su esposa Aída Féres de Nader, presidenta del Sistema DIF.

Y de la zona sur hasta Matamoros, donde el presidente Mario López, quien también en la coincidencia, pero desde la cancha de Morena, se mantiene discreto sobre el tema de el Senado, porque, afirma, su objetivo es ayudar en lo que sea requerido.

Y como ya advertimos, cada que hay asuntos relacionados con la cultura, en la semana nos gustó el anuncio del Alcalde para invertir ocho millones de pesos para la rehabilitación de diversas áreas del Instituto Regional de Bellas Artes, de tan entrañables recuerdos (ahí despaché hace mil años).

Y en la nostalgia claro que está correcto. El edificio de mis esfuerzos culturales de tiempos de Tomás Yarrington, “operó como hospital general, cambió de uso cuando fue construido el Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”, entre 1969 y 1970 y mediante acuerdo de Cabildo del 02 de agosto de 1974 se donó el edificio a la Casa de la Cultura, hoy IRBAM”.

El punto jiribilla de este día es que los dos alcaldes, tanto Jesús Nader como Mario López del PAN y de Morena, son activos importantes en los que se ofrezca al 2024.

Los votos de ambos en la zona sur y la zona norte fueron definitorios. Pero en algo que es importante, es la obra que se han generado en favor de las dos comunidades que comandan.

Por lo mismo, ayer, desde la Capital, nos sugirieron que esta sería un interesante careo electoral del que solamente al tiempo. Por lo pronto, la vida avanza y que no se desespere nadie, que no hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla.

LO MEJOR DE CADA CASA

Y en algo que la sociedad joven mucho agradece, es que en el Nuevo Laredo de Carmen Lilia Canturosas se avanza, en el otorgamiento de Internet para todos.

Con la plataforma de Nuevo Laredo Comunica, en la semana se anunció una primera fase para instalar 20 de los 100 puntos de acceso gratuitos a Internet en distintos espacios públicos, para fortalecer la comunicación en la población. Adiós a las recargas de 20 pesos… solo hay que estar cerca para navegar.

Y un dato que si tiene sus efectos en el amor a AMLO. 50 mil 830 millones de pesos de las Pensiones y programas de Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto de 2022 ya fueron liberados para las personas de la tercera edad.

DEL CUARTO PISO.- Antes que nada quiero dar gracias a todos los que de manera sorprendente, sin que tenga comunicación con ellos, por años, me llamaron para saber cómo voy con el covid 19.

Nunca olvido que en este problema hay varios grupos, los “llorones” como yo, que con cualquier gripa se doblan y más cuando nunca había sabido lo que es un dolor de cabeza.

Están los que padecieron y sobrevivieron al coronavirus antes de la etapa de las vacunas y, lamentablemente, el más terrible, los que no lograron sobrevivir a la enfermedad, muchos de ellos por mezquindad gubernamental. Soy un bendecido y estamos ya casi de regreso. Gracias por las llamadas sinceras y los comentarios que sabremos filtrar.

Los que fueron de protocolo político y los que mostraron mucho más que solidaridad y amistad. La lista quedó formada y no tardé más que seis días, después ni se extrañen.

NOSTRA POLÍTICA.- “Como mala persona soy un completo desastre. Hay montones de gente que afirman que no he hecho nada malo en toda mi vida. Por supuesto sólo se atreven a decirlo a mis espaldas”. Oscar Wilde.

