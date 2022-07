Christian Nodal se casaría en Guatemala

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Christian Nodal continúa dando de qué hablar en cuanto a su vida amorosa.

Pese a que no ha hecho publica su nueva relación, ya se la visto en las últimas semanas muy de cerca con la rapera argentina Cazzu, quien lo ha acompañado a varias presentaciones.

La primera vez que se les vio juntos fue apenas a inicios del mes de junio, cuando fueron captados disfrutando de un cono de helado y caminando de la mano por las calles de Antigua, en Guatemala.

Ahora, a más de un mes de aquellas imágenes que lograron hacerse viral en redes sociales, la pareja volvió a llamar la atención, pues un sacerdote residente de Antigua, compartió una imagen de ambos artistas en el Convento La Merced.

Llamó la atención que el sacerdote dio indicios de que Nodal le habría revelado sus intenciones de llegar al altar en dicha ciudad centroamericana.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, escribió el sacerdote en su publicación.

Como era de esperarse, los fans del cantante de inmediato comenzaron a especular sobre una posible boda al lado de Cazzu, quien visitó el convento junto a su supuesto novio.

Cabe señalar que hace unos días se viralizó un video del cantante en el que se le puede ver caminando tras bambalinas en uno de sus conciertos, y allí le dijo “te amo”a la cantante de trap argentina.

Con información de: telediario.mx