Exigen justicia para Ximena, secuestrada y asesinada en NL

MONTERREY, NL., julio 6 (Agencias)

Ximena Monserrat, de 16 años, salió a pasear con su hermana el pasado domingo tres de julio a un parque de la comunidad Santa María de Ramos en Galeana, Nuevo León, y cuando regresaba a casa, fue secuestrada por cuatro hombres que la venían siguiendo a bordo de una camioneta.

Ximena fue abusada sexualmente y apuñalada en varias partes de su cuerpo para luego ser abandonada en un monte, donde alcanzó a pedir auxilio.

Horas después ese mismo día, Ximena falleció en el Hospital San Rafael, cercano a su comunidad, donde le confesó a su mamá lo que le hicieron. Hoy, mediante redes sociales, familia, amigos, allegados y colectivos en contra de la violencia a la mujer, piden justicia para Ximena y pena máxima para los feminicidas.

Según la familia de la menor, ya fueron detenidos dos de los presuntos responsables, uno de ellos menor de 17 años identificado como Melquisedec, pero la familia de Ximena pide que todos los responsables sean detenidos y que haya imparcialidad en la impartición de justicia.

“Exigimos el esclarecimiento de los hechos, total imparcialidad en la impartición de justicia, un proceso con debida diligencia y aplicación de la pena máxima hacia la o las personas responsables del feminicidio de Ximena, así como un buen desempeño y eficacia por parte de las instituciones involucradas en la protección y bienestar de las mujeres y niñas habitantes de Galeana, Nuevo León”, escribieron en la página dedicada a Ximena.

La misma publicación en Facebook desmintió que alguno de los involucrados en su feminicidio haya sido novio de Ximena.

“Dicen que el hombre que me hizo daño era mi ‘novio’, ‘mi ex novio’; de hecho, también dicen que yo andaba con ellos, pero ninguno dice la verdad; no los conocía y mucho menos sabía que me quitarían la vida”, publicaron en el mensaje en modo de historia, simulando ser contada por Ximena.