Tania Rincón asegura que Fer del Solar nunca se adaptó a ‘Hoy’

Fue en el 2012 cuando Fernando del Solar salió de Venga la Alegría para enfocarse en su tratamiento, sin embargo, seis años después regresó a la pantalla chica en el programa Hoy de Televisa, pero tres meses después renunció.

Su salida generó gran controversia en su momento, tema que fue retomado recientemente por la conductora Tania Rincón durante una entrevista.

Reveló durante una entrevista que el conductor argentino no logró adaptarse al formato del programa de Televisa.

“Fer tuvo una época breve en Hoy, pero finalmente fue una época complicada para él porque él venía de ser el protagonista de Venga la Alegría, donde yo compartí con él, y no se adaptó porque simplemente se juega diferente en Hoy”, dijo Tania Rincón.

Añadió que incluso fue el propio Fernando del Solar quien llegó a declarar que se iba del programa Hoy por su propia decisión.

Además, Tania afirmó que ahora que conoce mejor a sus compañeros del programa sabe que jamás le hicieron algún desplante a Fer.

“Y él lo dijo: ‘No me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero’, él lo decía y se burlaba: ‘no eres tú soy yo’. Ahora que convivo con todos mis compañeros más me doy cuenta que nadie le hizo una grosería ni mucho menos. Simplemente no se adaptó al tipo de formato de programa”, indicó la conductora que se unió a Hoy en octubre del 2021.

Cabe señalar que, tras darse a conocer el lamentable fallecimiento del conductor argentino, Fernando del Solar, el programa de Televisa le dedicó un pequeño homenaje, mismo que fue duramente criticado por la audiencia, a lo que Tania Rincón aseguró que una parte del público sí los apoyaron.

“No te puedes basar en lo que dicen las redes sociales, si bien son una parte, pero creo que también hubo gente muy agradecida de que se le hiciera el homenaje que merecía”.

Con información de: telediario.mx