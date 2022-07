¡Thor ya está en Ciudad Victoria!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

El estreno de “Thor: Love and Thunder” ya llegó a las salas de cine del país y de Ciudad Victoria, por lo que te damos una pequeña guía para que no pierdas detalle: qué películas del UCM debes ver antes, en qué cómic se basa, cuál es el reparto, de qué trata y más.

¿EN QUÉ CÓMIC SE BASA THOR: LOVE AND THUNDER?

De acuerdo con el portal Collider, estos son los cómics que deberías leer antes de ver “Thor: Love and Thunder”: “Thor: God Of Thunder” (vol. 1 y 2), “Thor: Goddess of Thunder”, “Guardians of the Galaxy: Then It’s Us”, “War of the Realms” y “Thor: The Mighty Avenger”.

¿QUÉ PELÍCULAS VER ANTES DE “THOR: LOVE AND THUNDER”?

Thor (2011)

The Avengers (2012)

Thor: Un Mundo Oscuro (2013)

Avengers: Era de Ultrón (2015)

Doctor Strange: Hechicero Supremo (2016)

Thor: Ragnarok (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Saga de Guardianes de la Galaxia

En este caso, todas las películas están disponibles de forma exclusiva mediante la plataforma de entretenimiento por streaming Disney Plus.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “THOR: LOVE AND THUNDER”?

Chris Hemsworth como Thor

Natalie Portman como Jane Foster/The Mighty Thor

Tessa Thompson como King Valkyrie

Taika Waititi como Korg, además de ser el director y guionista de la película

Christian Bale como Gorr the God Butcher (nuevo personaje)

Russell Crowe como Zeus (nuevo personaje)

Jaimie Alexander como Sif

Chris Pratt como Peter Quill

Dave Bautista como Drax

Karen Gillan como Nebula

Pom Klementieff como Mantis

Sean Gunn como Kraglin

Vin Diesel como Groot (voz)

Bradley Cooper como Rocket (voz)