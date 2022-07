Buscará Ramiro Ramos Salinas ser candidato en el 2024

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Tras un análisis pormenorizado y con respaldo brindado por grupos de la sociedad civil de Nuevo Laredo, Ramiro Ramos Salinas adelantó que estará en la boleta de la elección concurrente del 2024.

El ex presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo estar preparado para participar por cualquiera de los cargos de elección popular que estarán en juego en la contienda concurrente del 2024.

Es decir, buscará la candidatura para el senado de la república, diputado federal, legislador local e incluso, al ayuntamiento de Nuevo Laredo.

“Yo ya estoy apuntadisimo, la verdad ya intente ser candidato en el 2016, me registre para participar como candidato en el 2021, para gobernador el año pasado, no me han dejado ser candidato, la verdad lo quiero ser, yo estoy listo”, aseguró.

Por la experiencia legislativa que tiene, Ramos Salinas dijo tener mayor interés en ser candidato a Senador de la República, diputado federal, local, aunque también estará en juego la presidencia municipal de Nuevo Laredo, insistió.