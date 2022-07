AMLO admite que sistema de salud pública “está muy mal”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este sábado en Chiapas que el sistema de salud pública en el país “está muy mal“.

AMLO apuntó que su Gobierno va a garantizar el derecho a la salud en México.

“Vamos a garantizar, pero en realidad, de verdad, el derecho a al salud. Vamos a que en todos los centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales, haya médicos generales y especialistas, que no faltan las medicinas, y todo se entregue y se dé el servicio de manera gratuita”, dijo.

“Ahí tenemos un pendiente, ese es una asignatura pendiente porque está muy mal el sistema de salud pública”, refirió.

AMLO dejó en claro que aunque no les guste a los conservadores, el Gobierno de la Cuarta Transformación contratará a médicos cubanos, además de que se abrirán más escuelas de medicinas y se darán becas a doctores para que estudien una especialidad, sobre todo en el extranjero.

“Ahora no tenemos los médicos en México que necesitamos, ni tenemos los especialistas, tenemos las plazas en el Seguro, en el IMSS, en Salud, de especialistas, pero no tenemos pediatras, no tenemos los especialistas que se requieren y los que hay no quieren salir de las ciudades”, refirió.

Con información de: lopezdoriga.com