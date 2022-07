Exigen a gobiernos dejar de justificar violencia con “narcoexplicaciones”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Sin negar el peso de las organizaciones criminales en la violencia electoral y política, la presunción de que estas sean las únicas responsables no es suficiente para explicarla, advirtió la organización no gubernamental “México Evalúa”, al exigir a las autoridades dejar las “narcoexplicaciones” para justificar los asesinatos.

Dijo que, frente a la cada vez más violencia de ese tipo, la primera y más fácil explicación para justificar los crímenes, ha sido la de que, “fue el narco”.

“El narco”es el culpable ideal pues cubre simultáneamente la autoría material e intelectual, el motivo y la sentencia. Pero, más allá del disparo del sicario, no sabemos quién da la orden, quién recluta, por qué se ha mandado a matar y, finalmente, quién o quiénes se benefician del crimen” advirtió.

Y añadió: “Cuando la violencia política es atribuida automáticamente al crimen organizado se deja de lado, por ejemplo, la posible participación directa o indirecta de actores públicos —funcionarios o fuerzas armadas—, así como el interés que pueden tener actores privados —empresarios, caciques, líderes sociales y más— en influir en las elecciones o la vida política, sobre todo a nivel local” señaló.

De 2018 a lo que va de 2022, se han registrado en México 717 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos, de acuerdo con la organización política “Data Cívica”.

organización Data Cívica.

“El problema es que no hay una institución pública capaz de responder a las preguntas de “quién” y “por qué” se manda a amenazar o matar. La explicación de “fue el narco” surge de declaraciones policiales y reportes de prensa, que enseguida se transforman en sentencia. Mientras tanto, la investigación judicial, que le corresponde a las fiscalías, brilla por su ausencia” señaló.

La ong refirió que, de acuerdo a reportes de la secretaría de gobernación, “entre 40 y 45 % de las agresiones que recibe el gremio de periodistas provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje del crimen organizado”.

En ese sentido, demandó a los gobiernos salir de la hipótesis del “crimen contra política”, así como de las narcoexplicaciones.

“Necesitamos investigaciones por parte de los medios, de la sociedad civil y del Estado que vayan más allá de quién aprieta el gatillo de la pistola y nos permitan, finalmente, contestar quién manda a matar en México” indicó.