Justifica “El Moyo”, Notaría para su esposa

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada del PAN, justificó la entrega de una Notaría Pública, a su esposa, Blanca Isela Pérez Ramírez.

Ante la pregunta de un reportero, acerca de si la Notaría para su cónyuge era un pago por su fidelidad al gobierno, dijo que es un logro personal de la abogada Pérez Ramírez.

“Se ha hablado mucho de ese tema. Para mi es una situación muy particular de un logro de más de 22 años de trayectoria por parte de la licenciada Blanca Isela Pérez. Trabajó 15 años como asesor notarial que ha brindado apoyo a mucha gente vulnerable, principalmente del sector de discapacidad” argumentó.

Y añadió: “por eso estoy convencido en esa experiencia profesional. Confío y estoy contento de que tenga la oportunidad de seguir sirviendo y aspirando a una notaría que en vida fue de mi padre”.

En su más reciente edición del periódico oficial del estado, fue publicado el

acuerdo firmado por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, en el que se otorga la patente de Notario Público a Pérez Ramírez.

“Se expide a la Licenciada Blanca Isela Pérez Ramírez, Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, quien, en consecuencia, deberá registrar su firma en la Secretaría General de Gobierno” señala dicho acuerdo.

El acuerdo detalla que la patente se entrega: “Toda vez que (Pérez Ramírez) ha acreditado, ser mexicana, con más de 27 años de edad, estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos, no tener incapacidad física o mental, haber observado buena conducta, no haber sido declarada en concurso civil o mercantil, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto”.