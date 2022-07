Seamos justos al evaluar los hechos de la ‘guerra sucia’

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Héctor F. Saldivar Garza

Actualmente en la política de México está participando un considerable sector de personas de la generación del 68 del siglo pasado, quienes ahora fluctúan entre los 70 y 75 años de edad y experimentaron, muchos de ellos, momentos álgidos de la vida nacional.

Es innegable que el citado conglomerado, con su incorporación a la vida política le está imprimiendo oxígeno puro a la sociedad, aportando información y actitudes progresistas. Todo ello de cara, entre otras cuestiones, a la puntualización de los hechos trascendentales que se suscitaron en el pasado y fueron dignos de revisión pormenorizada, pero que no pudieron realizarse porque la élite política de ese periodo mediante una serie de argucias evitó su investigación; no obstante que las conductas ilegales en contra de los actores afectados se manifestaron en muertes, desapariciones y vejaciones de diversos tipos, las cuales sembraron en sus familias una semilla de dolor con cicatrices que hasta el momento no han sido del todo superadas. Como es del conocimiento de la comunidad, a estos acontecimientos por sus características, se les denominó “guerra sucia”.

En días recientes ha tomado vigencia comentar sobre esas fechas, porque el gobierno organizó un evento en el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México, con el ánimo de honrar a los soldados del ejército mexicano muertos durante los años 1965-1990, colocando nuevamente ese lapso de tiempo en la mesa de los análisis políticos.

En el acto enunciado, estuvieron presentes en un área determinada los sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión contrainsurgente de aquellos años; igualmente, en el lado opuesto los invitados especiales del ejército y las familias de los militares heridos en el asalto al cuartel de Madera, Chihuahua, en 1965; primera acción insurreccional de cierto poder de la guerrilla contemporánea en México, y los del mitin de la “Plaza de las 3 Culturas” de la Ciudad de México, acaecido el “2 de Octubre de 1968”.

Recordando estos sucesos lamentables, citaremos que en la primera acción se reportaron ocho muertos de la guerrilla y seis soldados del ejército; en tanto que en la segunda, el informe oficial afirmó que detuvieron a mil 345 personas y hubo 44 muertos, sin embargo, según opinión de testigos varían de 300 a 400 los decesos, además de cerca de mil heridos.

Para entrar en detalles sobre el tema, por principio debemos señalar que el concepto “guerra sucia” comprende una serie de acciones que los propios gobiernos realizaron a través del ejército y las áreas de procuración de justicia, de las cuales hemos citado las dos principales, pero otras más acontecieron.

En fechas recientes se han estado ventilando comentarios en torno a esos hechos, el proceder de los gobiernos que dirigían y concretamente la participación del ejército y la ambigüedad que ha surgido entre quienes justifican sus procederes y aquellos que piensan de manera diferente.

Esto ha sido posible, porque, como las acciones lo han demostrado, el presente Gobierno federal ha roto varios paradigmas y uno de ellos es la deshonestidad con que se procedía en política, pugnando ahora por lograr un viraje profundo en cuanto al proceder de los funcionarios públicos, de tal manera que informen con total veracidad a la sociedad sobre su desempeño; incluyendo en esto, ubicar con precisión la revisión de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo citado párrafos precedentes.

El día 22 de junio del actual, en el periódico la Jornada de la Ciudad de México, el reportero Néstor Jiménez publicó información en torno a un evento celebrado en el Campo Militar número 1 de la propia capital. En el artículo aludido informa que el secretario de la Defensa, General Luis Crescencio Sandoval, al tomar la palabra afirmó: “Con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado, en el Monumento a los caídos de las fuerzas armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.

Intentando profundizar en el hecho, el reportero entrevistó a Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes de las luchas estudiantiles de 1968 para saber su opinión al respecto. En el comentario proporcionado al interrogador por el representante del Comité Nacional de Huelga de ese movimiento, afirmó que fue un error el acto celebrado en el Campo Militar Número Uno explicando varias razones que enseguida revisaremos. Posterior a tal acción, presentaré una reflexión personal sobre algunos hechos de esos tiempos donde fui parte activa.

Comenta el activista como algo trascendente, que fue un desacierto el haber realizado esa actividad, porque una serie de personas afectadas por acciones ocurridas durante la “Guerra Sucia” fueron revictimizados, y por otra parte opina que, asimismo, se justificó la participación de los militares.

La controversia existe porque las personas expertas del mecanismo de esclarecimiento histórico, resaltaron en el Plan de Trabajo que se preparó con acuerdos de la Comisión de la Verdad y Sedena lo siguiente: “No incluye ninguna reivindicación a militares caídos durante el periodo, ni homenaje a estos”. De ahí que se deba aclarar situaciones para reducir la posibilidad de afectar emocionalmente a alguna persona de los actores, familiares o amigos de los ofendidos.

Por nuestra parte comprendemos que para el ejército, como institución, es importante mantener enaltecido su espíritu, pero también es prudente considerar las vivencias experimentadas por aquellas personas que sufrieron agresiones sin existir motivo alguno. Por otra parte, igualmente es correcto pensar que el ejército es una institución y sus dirigentes obedecen órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del momento, los cuales han sido de diversos criterios y sentimientos, e igualmente los sectores del ejército que han actuado a través del tiempo.

En mi caso, como estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional de “El Casco de Santo Tomás”, afirmo que el día 23 de septiembre en que fueron desalojados mis compañeros que la tenían tomada, la acción fue realizada mediante varias tanquetas que destruyeron el alambrado de la cerca que definía el perímetro escolar, y balearon el frente del plantel, causando varias horadaciones en su pared. No me consta si hubo muertos o heridos, pero el trato recibido por los soldados evidentemente nos sorprendió, tan fue así que un amigo y yo, al día siguiente del suceso, al transitar por el frente del plantel escuchamos la voz de uno de los soldados que estaba al interior, invitándonos mediante groserías a que regresáramos por la noche para volver a arrojarnos a la calle.

Asimismo, les comparto que cuando realizábamos acciones en pro de lograr apoyo económico, la sociedad siempre nos respondió afectuosamente, y no obstante las circunstancias, tuvimos movilizaciones donde solicitábamos el enjuiciamiento de los jefes de la policía, que rebasaron los trescientos mil asistentes; lo cual dice mucho del criterio del pueblo en torno a estos acontecimientos históricos.

Concluimos el artículo proponiendo al lector, que cualesquiera que sea su opinión respecto a los graves acontecimientos de la denominada “guerra sucia”, es importante difundirlas, para que la valoración de los hechos cada vez sean más cercanos a la verdad, no obstante esto resulte complicado, y más cuando se realizan en torno al ejército mexicano, institución que desde la creación del nuevo Estado mexicano siempre ha sido un elemento de apoyo a su sostenimiento.