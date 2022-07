Belinda desearía haber sido discreta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (Agencias)

La cantante Belinda se había mantenido en silencio desde que el pasado mes de febrero Christian Nodal utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que la relación entre ambos había llegado a su final, incluso decidió mudarse a España, donde ha triunfado.

A cinco meses de haber terminado con el cantante de música regional mexicana, por primera vez la también actriz abrió su corazón y habló sobre su ruptura amorosa, y es que Belinda se sintió tan en confianza que se animó a revelar de qué se arrepintió en la relación que mantuvo con Nodal.

Durante una entrevista con la revista Vogue, Belinda admitió que, si pudiera regresar el tiempo, lo haría para no exponer tanto su relación: “Pues claro (que me arrepiento), ciento por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca”, reconoció la cantante a la forma en la que compartió su noviazgo en redes sociales y en medios de comunicación.

Vale la pena recordar que con Nodal la famosa artista por primera ocasión presentó de manera oficial a una pareja en redes: “Sí que me arrepiento y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse”, explicó la cantante sobre lo mediática que fue su relación y su ruptura.

Belinda se mostró tan sincera que reconoció que su elección no fue la correcta: “Así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía”, dijo, además de reconocer que esta experiencia le dejó una gran enseñanza: “Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”, explicó al mismo tiempo que indicó que para mantener su mente ocupada retomó la lectura y se acercó a sus títulos favoritos.