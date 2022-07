Myriam demanda a Toñita y pide orden de restricción

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Myriam Montemayor presentó una denuncia y orden de restricción en contra de su ex compañera de la Academia, Toñita, pues aseguró que es víctima de acoso. Esto luego de que la cantante advirtiera que la iba a golpear cuando se la encuentre.

Fue durante una entrevista para varios medios de comunicación donde Myriam aseguró que ya demandó a Toñita ante las autoridades mexicanas, pues no está dispuesta a que la siga acosando.

“Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar. Las amenazas se tratan en otra instancia, no en los medios”, admitió Myriam.

La cantante compartió que ya procedió legalmente en su contra en la que habrá una orden de restricción en su contra.

“Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento”, indicó.

