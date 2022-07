Científicos dan fecha del fin del mundo y alertan que será antes de lo esperado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tres científicos de la Universidad de Princeton realizaron un estudio que fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, donde se detalla que que esta expansión podría terminar “sorprendentemente pronto”.

Sin embargo, hay que mencionar que en el mundo de la ciencia los periodo de tiempo no son considerados al igual que nosotros los mortales, ya que para ellos la cercanía a la que se refieren es dentro de 65 millones de años.

Y aunque para muchos es una cifra que vemos demasiado lejana, para los científicos se trata de algo extremadamente breve en comparación a la duración del Universo.

“Este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”, indicó Paul Steinhardt, coautor de la ‘Teoría del Gran Colapso’ y director del Centro de Ciencias Teóricas en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey en el sitio especializado WordsSideKick.com.

Los especialistas explican que después de casi 14 mil millones de años de crecimiento, el espacio podría comenzar a reducirse, lo cual provocaría su final.