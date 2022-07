Hombre cuelga manta en puente para buscar recuperar a su exnovia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Bien dicen que el amor lleva a hacer locuras a algunas personas. Y para prueba lo hecho por un hombre que colgó una manta en un puente peatonal en las calles de San Luis Potosí para pedir a su exnovia que no se case para que vuelva con él.

¿Qué hizo el joven para recuperar a su exnovia?

“Mi amor no te cases, aún te amo, paso por ti a la iglesia”, se puede leer en la manta con la que el hombre intentó persuadir a su ex, y la cual fue tomada en fotografía y no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El mensaje del gobernador de San Luis Potosí Fue tal el impacto que tuvo la foto, que el propio gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la utilizó en sus redes sociales para publicarla a manera de apoyo del hombre que padece del ‘mal de amores’.

“Los de Soledad andan muy enamorados, ¡como historia de telenovela!”, escribió el gobernador potosino en la publicación, la cual generó un sinfín de reacciones y comentarios entre los internautas.