Juez rechaza la demanda de Amber Heard para repetir juicio contra Johnny Depp

Hace unos minutos se dio a conocer que un juez rechazó la demanda de Amber Heard para repetir juicio en el caso que la enfrentó a Johnny Depp

La semana pasada te contamos en esta nota que la actriz de Aquaman había solicitado al juez que revocara el veredicto en su contra tras su juicio por difamación contra Johnny Depp.

Hay que recordar que la actriz, que exigía a su exesposo una suma de 100 millones de dólares, perdió en tribunales contra Depp. Bueno, para ser más específicos ambos perdieron. Tanto actriz como el intérprete fueron declarados culpables por difamación y deberán pagarle una suma de dinero al otro.

Pero el resultado de este proceso judicial, que duró seis semanas, no conformó a Amber. Fue entonces que los abogados de ella presentaron nuevos documentos. En ellos, le pedía al juez que anulara por completo el veredicto a favor de Depp, desestimara la denuncia y ordenara un nuevo juicio.

La actriz se basó en tres puntos para volver a retomar el caso judicial. Primero, insiste en que no se presentó suficiente evidencia del lado de Johnny para convencer a un jurado de que sus palabras habían dañado su carrera o le costaron papeles.

Así, asegura que no pudieron comprobar que ella actuó con verdadera malicia, ya que no había evidencia que demostrara que él no había abusado de ella.

Por otra parte, su defensa insiste en que Amber jamás nombró a Johnny en su artículo de The Washington Post en 2018.

Y, por último, afirma que uno de los miembros de la corte esta identificado erróneamente