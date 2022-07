“La gente ya me dice Chente”: Pablo Montero

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Pablo Montero continuará rindiendo homenaje a la memoria de Don Vicente Fernández.

Después de su participación en la serie ‘El último Rey’, ahora Pablo prepara el lanzamiento de 4 discos en donde incluirá 40 canciones que interpretara ‘El Charro de Huentitán’, el primer sencillo es “Árbol sin hojas”, el cual realizará el lanzamiento oficial este viernes.

Para Pablo, este homenaje es especial, pues la gente lo comienza a relacionar con el intérprete de ‘Mujeres divinas’.

“Ya cuando me topo a la gente en los aeropuertos me dicen Chente, y eso se siente muy bonito, porque eso quiere decir que he realizado bien el personaje de la serie”, comentó Pablo Montero.

Pero a la pregunta expresa, si no tiene miedo que la gente olvide su trayectoria de mas de 20 años y lo reconozcan por su personaje de la serie de Vicente Fernández, el aseguro que ya está pasando.

Al termino de la grabación de la serie, se puede ver a Pablo con el bigote que caracterizo al Don Vicente, al igual que con las patillas y algunos elementos en su vestir que figuran al fallecido cantante.

En la gira que comienza este fin de semana en Gómez Palacio Durango, el interprete mostrará parte de los 40 vestuarios que mandó a realizar, los cuales son replicas de los usados por Chente.

“Vamos a cuidar cada detalle de estas presentaciones, ya tenemos 50 fechas listas para poder presentarnos, serán varias ciudades de México y también visitaremos Costa Rica”, comentó Pablo Montero.

Con información de: telediario.mx