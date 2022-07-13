Tiene Correcaminos Premier Calendario definido

La Liga Premier dio a conocer el calendario de competencia para el Torneo Apertura 2022, donde Correcaminos verá competencia en el Grupo 2 de la Serie A.
La escuadra de la UAT disputará sus partidos de local los sábados a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.
El calendario, consta de 11 jornadas y el primer duelo será contra Reboceros de la Piedad el sábado 27 de agosto a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.
CALENDARIO SERIE A GRUPO 2
J1: CORRECAMINOS VS LA PIEDAD
SABADO 27 DE AGOSTO
10: 00 HORAS
ESTADIO EUGENIO ALVIZO PORRAS
J2: DESCANSO
J3: CORRECAMINOS VS CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TAMPICO MADERO
MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
10: 00 HORAS
ESTADIO EUGENIO ALVIZO PORRAS
J4: INTER DE QUERETARO VS CORRECAMINOS
DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
16:00 HORAS
ESTADIO OLÍMPICO DE QUERÉTARO
J5: LOBOS ULMX VS CORRECAMINOS
SABADO 17 DE SEPTIEMBRE
18:00 HORAS
ESTADIO MIGUEL ALEMÁN VALDÉS
J6: CORRECAMINOS VS GAVILANES DE MATAMOROS
SABADO 24 DE SEPTIEMBRE
10: 00 HORAS
ESTADIO EUGENIO ALVIZO PORRAS
J7: COLIMA FUTBOL CLUB VS CORRECAMINOS
MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
19:00 HORAS
ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO DE COLIMA
J8: CORRECAMINOS VS AGUACATEROS CLUB DEPORTIVO URUAPAN
SÁBADO 1 DE OCTUBRE
10: 00 HORAS
ESTADIO EUGENIO ALVIZO PORRAS
J9: CLUB DEPORTIVO TULANCINGO VS CORRECAMINOS
DOMINGO 9 DE OCTUBRE
12:00 HORAS
ESTADIO PRIMERO DE MAYO
J10: CORRECAMINOS VS SALTILLO FÚTBOL CLUB
SABADO 15 DE OCTUBRE
10: 00 HORAS
ESTADIO EUGENIO ALVIZO PORRAS
J11: CATEDRÁTICOS ELITE VS CORRECAMINOS
DOMINGO 23 DE OCTUBRE
12:00 HORAS
NUCLEO DEPORTIVO Y CENTRO DE ESPECTÁCULOS DE AMECA