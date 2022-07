Los Bukis Anuncian su Adiós

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Cd. Victoria, Tam.-

Destinado a ser la última oportunidad para ver el histórico regreso de Los Bukis en México en toda su plenitud y con una producción inédita para artistas de su género en el marco de su gira “La última historia cantada”, todo se encuentra listo para hacer vibrar al público mexicano con sus shows, que también serán los últimos en cada ciudad, porque luego de esto se retiran de los escenarios para siempre. De este modo, Los Bukis se presentan en primer lugar el Sábado 03 de Septiembre en el Estadio Caliente de Tijuana, para que el Sábado 10 de Septiembre llegue al Palacio Sultán Mobile Super en Monterrey con venta de boletos vía el Sistema Superboletos.com con precios que van a partir de los 990.00 en cancha y finalmente, el Jueves 15 -que ya está sold out- y el Viernes 16 de Septiembre será la última vez que toquen en Guadalajara, cuando arriben al Estadio Jalisco en una serie de presentaciones únicas y exclusivas que NO SE REPETIRÁN DE NUEVO EN NINGUNA DE ESTAS CIUDADES pues NO HABRÁ MÁS FECHAS AÑADIDAS EN SU GIRA, tal como ha confirmado la promotora Musicvibe.

Tras 26 años de separación y luego de una brillante carrera que los colocó como el grupo más importante de la música popular en México, Estados Unidos y algunos países en América Latina, Los Bukis han anunciado su adiós mediante una serie de conciertos largamente esperados por los fans mexicanos de esta agrupación icónica y representativa de los años setentas, ochentas y noventas.

Los Bukis marcan así su regreso a México con los últimos conciertos que den en su historia en una gira monumental. En la jerarquía real del pop mexicano y la música regional, son los reyes indiscutibles de los grupos románticos hispanos, cuyas baladas han acompañado generaciones de fiestas, enamorados, descorazonados, comidas, barbacoas y bodas. Más de dos décadas después, la banda promete agotar todas sus entradas y hacer un concierto épico y mágico en cada una de sus presentaciones en Tijuana, Monterrey y Guadalajara.

Su vuelta a los escenarios de nuestro país en el marco de su gira “Una historia cantada” se convierte en el anuncio más importante del mundo del entretenimiento de momento. El año pasado, en su inesperado reencuentro, Los Bukis lograron el triunfo obteniendo Sold Outs históricos en las seis ciudades donde se presentaron: Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Antonio, Houston y Oakland. Esta gira está considerada como la más exitosa y la más vendida solo por debajo de los Rolling Stones, acorde a datos de Pollstar, quienes también aseveran que la gira de Los Bukis ocupa el segundo lugar de la lista de conciertos de alta plusvalía a nivel mundial.

De este modo por fin Marco Antonio Solís, Joel Solís, Javier Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio “El Chivo” Cortez, Pedro Sánchez y Pepe Guadarrama se embarcarán en una gira por territorio mexicano y sus presentaciones anunciadas para el Sábado 03 de Septiembre en el Estadio Caliente de Tijuana; el Sábado 10 de Septiembre en el Palacio Sultán Mobile Super en Monterrey con boletos desde 990.00 en cancha vía Superboletos.com y finalmente el Jueves 15 (boletos agotados) y Viernes 16 de Septiembre en el Estadio Jalisco con una asombrosa producción que no dejará a nadie indiferente son la última oportunidad para los fans de no quedarse afuera y vivir como nunca la magia de la música más romántica de los últimos tiempos, sostenida también con la formación original. Además, será la última vez que se les pueda ver juntos en México y con este formato.

Sus temas más famosos como “Mi mayor necesidad”, “Tu cárcel”, “Quiéreme”, “Yo te necesito” y “Cómo fui a enamorarme de ti” estarán cautivando a cientos y miles en esta nueva gira que tiene la peculiaridad de ser ÚNICAMENTE EN ESTADIOS en todas las ciudades donde se estará presentando y se estima que sean cien.