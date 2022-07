‘Rechazó’ a Alfonso Cuarón

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (Agencias)

La actriz Martha Higareda ha logrado consagrarse en el gusto del público, no solo por sus interpretaciones en el cine, televisión y teatro, sino también por sus polémicas y divertidas historias, que muchas veces se convierten en el centro de atención.

Tal fue el caso en una reciente edición del programa de “Tu-Night” con Omar Chaparro, donde habló de su pasión por la actuación, misma que inició a los once años, aunque fue hasta los 14 cuando realizó sus primeras audiciones, una de ellas con Alfonso Cuarón.

La historia, que ya se ha convertido en un tema viral en redes sociales, tiene un trasfondo muy peculiar, pues su primer proyecto hubiera sido una de las películas mexicanas con mayor popularidad: “Y tu mamá también”.

Higareda contó la historia de como su primer casting fue con el afamado director y rechazó el papel por un controversial motivo. Al recordar sus primeros pasos en el mundo de la actuación, la famosa afirmó que su primera audición fue con Cuarón, pero rechazó el proyecto porque la película incluía una escena sin ropa.

Este sería el motivo por el que, a pesar de que ha tenido la oportunidad de trabajar junto a grandes actores como Ximena Sariñana, Luis Fernando Peña, Alfonso Herrera o Armando Hernández, la actriz perdió la oportunidad de compartir la gran pantalla junto a Gael García Bernal y Diego Luna.

“Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos. Me quedé con el papel y hablé con Alfonso Cuarón y le dije: Tengo muchísima pena de decirte esto, pero yo nunca, ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño”, contó Martha, quien en aquel entonces aún era menor de edad por lo que se requería la previa autorización de sus padres.