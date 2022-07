Desaparece cuerpo de bebé fallecido en el Hospital General de Victoria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Agravando la angustia emocional severa que sufre una pareja, autoridades del Hospital General se niegan a entregar el cuerpo sin vida de un bebé no nacido de 35 semanas de gestación que perdió la vida por un aborto espontáneo.

Aún cuando los padres del bebé fallecido, identificados como Polo y Evelyn, tienen en su poder el certificado de muerte fetal expedido por la Secretaría de Salud, en el cual se menciona “muerte fetal de causa no especificada”, el cuerpo de su hijo no les ha sido entregado “porque no lo encuentran“ en el hospital.

Cabe señalar que en el Certificado de Muerte Fetal, de fecha 12 de julio se hace constar que un médico obstetra atendió la extracción del bebé.