Tony Rocks participó “Tu Musica Urban Conference 2022” desde Puerto Rico

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, CA (30 de junio del 2022) La semana de conferencias con enfoque a la música urbana en la industria musical, en honor a La 3ra Entrega de “Premios Tu Música Urbano” desde Puerto Rico contó con la presencia de una personalidad, CEO, Media Manager de la Agencia de Relaciones Publicas: T. Rocks Entertainment , Tony Estrada.

Quien participó y estuvo presente en los diferentes paneles que otorgaba esta Gran Sede.

Charlas como “Streaming VS. Radio?“ , “Música Para creadores”, “Disquera VS. Distribuidora?”, “El Mejor Uso de Las Redes en La Música” fueron algunos de los temas que se ofrecieron en estos paneles liderados por expertos y diferentes managers de disqueras por todo el mundo.

También cabe destacar que en Las Conferencias Tu Música Urbano se dieron cita muchísimas personalidades de la industria del entretenimiento, Artistas, Cantantes, Managers, Publicistas, Influencers, Prensa y diferentes medios de comunicación provenientes de Miami , México , Cuba y por supuesto Puerto Rico por nombrar algunos…..

Los Showcases presentados por diferentes compañías distribuidoras de música, no podían faltar.

Tal fue el caso de LA CASA SPOTIFY (Fiesta de Spotify) que se llevó a cabo esa semana desde un famoso y prestigiado resort en Puerto Rico.

A esta fiesta no podía faltar el destello de estrellas que dijeron presente como: LUNAY, DALEX, MILKY WOODZ , SOFÍA REYES , MARIAH ANGELIQ, NATANAEL CANO , LOS PRODUCTORES : MAFFIO , OVY ON THE DRUMS, JESSIE TERRERO, ALCOVER, entre muchos otros más….