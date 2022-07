¿Adiós a la estrategia de “abrazos, no balazos?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

El gobierno federal cambiará su estrategia de seguridad para reforzar el combate a la delincuencia, para lo cual el Senado de la República ya está trabajando en ello, aseguró aquí Ricardo Monreal Ávila.

El presidente del Senado de la República aseguró que las diferentes bancadas están trabajando en el tema, para lo cual escucharán también la opinión del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Reconoció que será un proceso lento, pero insisto que ya se trabaja en el relanzamiento de la estrategia de seguridad con la idea de recomponer el escenario que hoy vive el país.

“Es un tema delicado, muy delicado, no es de horas, no es de días, hay que tener calma, pero nosotros ya estamos actuando y va ser muy consensada con el Presidente, porque la estrategia de Seguridad Pública tiene que ser un esfuerzo de todos los poderes, órganos autónomos y de la sociedad” dijo.

Recordó que, el artículo 76 de la Constitución federal le da al Senado de la República facultades exclusivas sobre la aprobación del plan de seguridad y de la Guardia Nacional.

“En función de ello ya se está trabajando en grupos de Senadores y pronto nos reuniremos los Coordinadores para definir qué haremos concretamente, pero todo va requerir el apoyo y el respaldo recíproco” reiteró.

La idea es reforzar el esquema y el plan nacional de seguridad pública.

Monreal negó que México se esté “militarizando”, pero admitió que en algunas zonas, donde hay riesgos de seguridad nacional, al Gobierno Federal le parece más confiable el que temporalmente se utilice al ejército para superar esos escollos de problemas serios en diferentes dependencias, como el caso de las aduanas, aeropuertos o los caminos y carreteras.

Por otra parte, dijo que en la agenda legislativa con la que se trabajará a partir del primero de septiembre, se contempla llevar a discusión la Ley sobre la Guardia Nacional y la reforma a la Ley Electoral.

Al responder a una pregunta de los reporteros, aclaró que “no me voy a pelear con López Obrador”.

“No me voy a pelear con la historia, no me voy a confrontar nunca con López Obrador, somos del mismo movimiento, tenemos opiniones diferentes en algunos temas, pero eso es en cualquier movimiento democrático” mencionó.