Apenas recibe su licencia y joven choca su auto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Se hizo viral un video en TikTok en el que una joven comparte su decepción por chocar su carro tras apenas recibir la licencia para conducir. Su madre la grabó mientras impactaba con el auto de su hermano.

La usuaria @ingriiid_12 de TikTok quiso compartir su alegría con su grupo de amigas por medio de WhatsApp. Había obtenido su licencia para conducir y quería hacerlos partícipes de su logro.

Pero la felicidad no fue duradera. Minutos después, envió un mensaje de voz en el que se le escucha afligida y llorando.

“No vais a creer lo que me ha pasado. Estoy super triste y enfadada conmigo. Es que no me lo creo”, manifestó la joven española.

Cuando sus amigos la cuestionaron sobre lo que había pasado, la joven les contó que había chocado el carro.

“Estaba súper bien, volviendo con el coche. Llego a mi casa, veo a mi madre grabando, es gracioso después me reiré pero ahora la estoy pasando muy mal y están todos muy enfadados. No conmigo sino por la situación”.

Pasó que mientras la joven conducía, su madre, quien la estaba grabando, la saludó. Esto hizo que se desconcentrara lo suficiente para impactar su carro contra el de su hermano. El video también fue compartido en TikTok.

El video se hizo viral y se llenó de comentarios llenos de empatía, ya que muchos usuarios aseguran que les podría pasar a ellos.

Con información de: noticieros.televisa.com