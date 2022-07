El señor Zapata

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Mauricio Zapata

Este es el Punto por Punto sabatino de relatos e historias.

Hoy les narraré aquella ocasión en que vimos desde uno de los balcones de Palacio Nacional el desfile del 16 de septiembre.

Era aún el gobierno de José López Portillo. Quizás sería el último año de su mandato. Tenía yo entonces ocho años.

Mi mamá nos llevó a mis hermanas y a mí al desfile militar.

Nos dirigimos hacia el Zócalo de la Capital del país en la Brasilia que teníamos entonces.

Mi papá ya estaba desde muy temprano en Palacio Nacional cubriendo la actividad. No recuerdo por qué no se habría llevado el carro en aquella ocasión.

Vivíamos en el sur de la ciudad, así que la travesía era larga. Logramos estacionarnos cerca porque mi mamá sacó una “charola” de prensa de Los Pinos que estaba en el carro y nos acercamos lo más que pudimos.

Cabe decir que a mi padre no le gustaba mucho hacer alarde de ese tipo de privilegios. Y era muy celoso de ello. Pero mi mamá se guardaba muy bien el secreto.

Alrededor del Zócalo instalaban (o instalan) gradas metálicas para que la gente pueda ver mejor el desfile. Mi mamá buscó una, pero era imposible. Ya había mucha gente.

Con una mano me agarraba a mí para que no perdiera porque me distraía fácilmente. Y la verdad, debo reconocerlo, era muy chillón para eso.

Con la otra tomaba a América y la tenía muy apretada. A ella porque era muy traviesa y se podía ir por otro lado a hacer alguna maldad, regañar a un niño, o a peinar a otro, o hacer las tres cosas con el mismo niño.

Claudia, que es la mayor iba “suelta”. Ella siempre fue muy responsable, así que mi mamá no tenía cuidados especiales para con ella en ese aspecto.

De pronto, en la búsqueda de un lugar en alguna de las gradas, pasamos por la puerta principal de Palacio Nacional. Y mi mamá se encaminó hacia allá.

Un soldado de la entonces Policía Militar nos marcó el alto y le ordenó decirle a dónde iba.

-Voy a ver el desfile. Soy la esposa del señor Zapata.

Una persona de la logística presidencial asintió con la cabeza y con una seña le ordenó al soldado dejarnos pasar. Y a otro soldado algo le indicaron. Ese mismo soldado nos ordenó acompañarlo.

Pasamos por unos pasillos enormes. Subimos unas escaleras con pinturas imponentes. Luego pasamos por otro pasillo con adornos dignos de lo que era: un palacio. Y luego entramos por otra puerta que era una oficina enorme y a lo lejos el balcón.

El panorama inmejorable. Veíamos todo, muy bien.

Había otras personas. Igual. Era una señora con sus hijos. Lo supimos por la forma en que les hablaba y ellos, desde luego porque le decían mamá. Eran dos niños. Uno vestido ridículamente de marinero. Era el más chico. Siempre estuvo en las piernas de la señora muy quitecito. Quizás unos seis años. Había otro de unos 10, que se la pasó brincoteando por todos lados hasta que tiró algo y lo regañaron. Hizo buenas migas con América.

Y había una niña hermosísima. Iba con un vestido de corte español. Con unas colas de caballo muy bien peinadas y si bien no era tan inquieta como el hermano mayor, tampoco era tan pasiva como el otro.

Parecía de mi edad. Sus ojos verdes la hacían verse mucho más bonita. Caramba, que niña tan preciosa que no se me olvida. No recuerdo bien si se llamaba Miriam o Marisol. Nos hicimos amigos, aunque después de ese día jamás la volví a ver. Pero siempre me impresionó su belleza.

Mi mamá hizo plática con la señora mientras veíamos el desfile. Nos ofrecieron refrescos, sándwiches y fruta. La pasamos muy bien.

Terminó el maratónico desfile.

Nos despedimos.

Salimos a los pasillos y de lejos vimos a mi papá con su inseparable grabadora Uher atrás del Presidente, que se metió a su oficina.

América le gritó “¡papá!” Y le reconoció la voz. Volteó a vernos y se sorprendió. Una vez que se acercó le preguntó a mi mamá qué hacíamos ahí. Ella, quitada de la pena le dijo que ahí nos habían mandado.

-¿Cómo? ¿Por qué?

-Pues me acerqué a la puerta de Palacio y un soldado me preguntó que quién era y yo le dije que la esposa del señor Zapata. Y nos trajeron para acá.

Mi papá se molestó un poco. Y además no creyó la versión.

Pero sí fue cierto.

¿Por qué nos llevaron a un balcón especial?

Sencillo.

Mi mamá no mintió, pero desde luego que le metió cierta jiribilla.

Resulta que el jefe de asesores del presidente López Portillo era Fausto Zapata. Un diplomático que fue embajador de México en varios países y después gobernador de San Luis Potosí.

Insisto: mi mamá no dijo ninguna mentira. Ellos nos confundieron con la familia del asesor del Presidente y no con la del grabador de él.

Mi mamá no creyó conveniente en ese momento aclarar si era la familia de Manuel o de Fausto.

Y sí, vimos desde un lugar especial el desfile de 1982. Muy bonito e imponente, por cierto.

EN CINCO PALABRAS.- Y no hubo selfies ocasionales.

PUNTO FINAL.- “Tu nombre me recuerda que es la hora de acordarme de ti”: Cirilo Stofenmacher.

