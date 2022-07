Mujer brasileña muere tras contraer infección por perforarse el labio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andressa Souza de 20 años murió después de que comenzara a experimentar un fuerte dolor de cabeza y cuerpo, temperatura alta y una nada común hinchazón en el labio que se había perforado dos meses antes.

“Alrededor del 13 de junio, empezó a sentirse enferma, a tener fuertes dolores de cabeza y fiebre. Pensamos que era dengue, porque había un brote. La llevamos al médico y, hasta entonces, pensábamos que eso era todo, porque yo también lo tenía, mi otro hijo”, dijo la madre de la joven, María Aparecida da Silva.

“Era una hermosa y joven, que tenía todo por delante, tenía sueños. De repente, debido a un pedazo de mierda que se metió en la boca, pasó mucho dolor y sufrimiento.

Hasta ahora no me lo creo”. La familia no ha expresado aún si procederán legalmente contra el estudio en donde Andressa se realizó la perforación ya que este pudo no haber cumplido con los estándares de higiene y cuidados que se recomiendan.

La joven de 20 años estaba casada y tenía un hijo de apenas tres años. Todo esto ocurrió en el estado de Mato Grosso del Sur, en Brasil.