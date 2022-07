Bajan casos, pero sube riesgo; Tamaulipas rojo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) informó elevó este domingo al máximo el nivel de riesgo de contagio, al ubicar a la entidad en color rojo del semáforo epidemiológico tras evaluar los indicadores que se toman en cuenta para esa de determinación.

Aunque este día como ocurre tradicionalmente los domingos y lunes se reportó una cifra baja de casos nuevos, en esta ocasión 259, y no se confirmaron defunciones asociadas con la enfermedad, sí se elevó la cantidad de municipios, 28, que pasaron a color rojo.

Ante tal panorama la titular de la SST, Gloria Molina Gamboa, pidió a la población extremar medidas preventivas y no confiarse ya que todo es covid-19 hasta que se demuestre lo contrario.

Matamoros figuró como el municipio con más casos nuevos con 126, casi la mitad del total, seguido de Victoria con 33, Reynosa 27, Madero 24 y Tampico 21.

En cuanto al conteo oficial de la pandemia, el acumulado de casos positivos se elevó a 164 mil 135, de los que 147 mil 790 pacientes se han recuperado y siete mil 897 fallecieron.

Molina Gamboa reiteró el llamado a proteger a los más vulnerables como son las personas con obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

También a los pacientes con asma, enfermedad renal crónica, cáncer, VIH/sida, trasplantados y quienes aún no cuenten con su esquema de vacunación.

Puntualizó sobre importancia de utilizar el cubrebocas correctamente, lavarse las manos, respetar la sana distancia, lavar y desinfectar objetos y superficies de uso común para protegerse no sólo del virus que causa COVID-19, sino también de enfermedades como hepatitis aguda grave, viruela símica, diarreas o infecciones respiratorias, entre otras.