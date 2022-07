Hoy se celebra el Día Mundial del Emoji

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los emojis son utilizados para expresar sentimientos, pensamientos y toda una variedad de emociones, por lo que estas herramientas se han vuelto parte de la vida diaria de muchas personas, y por ello este 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji.

Sí, los emojis se han convertido en una pieza clave en el proceso de comunicación en redes sociales, pues podemos enviar un corazón latiendo a nuestras personas amadas, una carita carcajeándose cuando algo nos da mucha risa e incluso expresar un enojo con groserías si algo no nos parece.

Un informe de Adobe señala sobre las tendencias globales del emoji en 2021, 49 por ciento de los usuarios utiliza emojis dentro de sus mensajes, mientras que 61 por ciento los usa en el trabajo, lo que genera una buena relación entre los empleados.

Indica que 58 por ciento de los usuarios sostuvo que es más probable que abra y lea un correo si hay un emoji.

Este estudio, realizado a 7 mil personas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia y Corea del Sur también reveló que a nivel mundial, 88 por ciento de los usuarios emoji tienen una tendencia a la empatía cuando hay un uso del emoji.

A veces sucede que no sabemos cómo comunicar una idea, un sentimiento, un pensamiento o una emoción; no obstante, gracias a los emojis y su gran variedad podemos utilizarlos y ello nos ayuda a expresarnos, aunque no lo hagamos con una palabra.

Esto es de suma importancia, pues 90 por ciento de los usuarios globales coinciden en que hay una mayor facilidad para expresarse con los emojis y 89 por ciento considera que, como mencionamos antes, incluso un emoji va más allá de toda barrera lingüística, pues se estima que hay más de 3 mil emojis, de acuerdo con la analítica de redes sociales, BrandWacht.

Pero, ¿por qué este 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji? Hay dos versiones sobre este festejo que se da desde 2014: la primera, que el creados de Emojipedia, Jeremy Burge, escogió este día porque la fecha figura en el “emoji calendario” que se usa en diversos dispositivos móviles.

También se basa en que en 2002 Apple presentó su aplicación de calendario iCal el 17 de julio y justo esa era la fecha que aparecía en el ícono.

En fin, “haiga sido como haiga sido” el Día Mundial del Emoji, aunque tampoco es una fecha oficial, ya se celebra en todo el planeta.

Con información de: exelsior.com