Magaly sí me lastimó el ojo: Diputada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción ED

Cd. Victoria, Tam.- La Diputada Leticia Vargas habló sobre las agresiones de las que ha sido víctima por parte de morena en el Congreso del Estado, donde incluso a consecuencia de sus actos vandálicos y violentos fue lastimada físicamente.

“No fue un show, muchos dicen que fue show que estoy buena para la Rosa de Guadalupe, pero no es así. Yo me venía recuperado de un proceso médico, estaba bajo medicamento, me sentía mareada, no habíamos comido”, narró en medio de una voz entre cortada y lamentando la apatía de quien en su momento fueran compañeros de partido.

Señaló que el personal médico que estaba en el Congreso, pueden corroborar su situación de salud en la sesión donde Magaly Deandar ocasionó con sus impulsos violentos y al intentar robar una urna, que uno de los cristales fuera directo a su ojo.

Mencionó que es lógico que ahora que la Fiscalía General del Estado emitiera el dictamen donde se señala que no hay lesiones mayores, los diputados morenistas usen esos datos para tratar de minimizar lo ocurrido, “Yo fui al oftalmólogo y me retiró una esquirla de cristal de mi ojo”.

La ahora diputada del PAN, agradece que no haya pasado a más esta agresión que se da en medio de muchos de los arrebatos que protagoniza la bancada guinda, pero aclaró que jamás mintió sobre su salud y hay pruebas médicas que avalan sus afirmaciones.