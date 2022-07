Le cuentan los días

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

LUIS RENÉ el “Cachorro” CANTÚ GALVÁN dejará por fin la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN.

Se irá por la puerta trasera, tras los pésimos resultados que logró en las dos últimas elecciones, la de 2021 en la que el Partido perdió importantes municipios como Reynosa y Nuevo Laredo, pero también la mayoría en el Congreso local.

No saldrá con la frente en alto. Aunque poco o nada le importa dejar al PAN hundido en la derrota, siendo la segunda posición política en el Estado. Nunca le importó.

En cuestión de días se dará el primer paso, en el que se elegirá Consejeros Nacionales del partido y más adelante se instalará la Comisión Estatal Electoral del PAN en Tamaulipas.

Lo más probable es que a la presidencia del CDE del PAN llegue una mujer, por cuestión de género, lo que le vendría a dar un cambio y a la vez, una sacudida al partido, en el que en los últimos años, ha imperado el machismo. Bueno, siempre ha estado un varón.

Quizá por ello se empiecen a manejar algunos nombres, entre estos el de IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, actual diputada local en el Congreso local.

Por cierto, la diputada de Nuevo Laredo ha dado mejores resultados que FÉLIX GARCÍA “el moyo”, también de aquellos rumbos fronterizos y del que hablaremos en otra ocasión.

También va en la lista de prospectos MARIELA LÓPEZ SOSA, actual Secretaria General del CDE del PAN

A ella no se le vería mal registrarse para someterse al escrutinio de los delegados o consejeros del partido blanquiazul, una vez que se emita la convocatoria.

Y si bien el “Cachorro” CANTÚ terminaría en octubre, antes le estarían dando las “gracias”, por todo el “trabajo” y el “resultado” que dio en el tiempo que estuvo como presidente del CDE del PAN.

La idea de los panistas es recuperar la esencia del Partido y evitar que nuevamente caiga en manos del grupo en el poder.

Y es que al interior del partido hay molestia e inconformidad por la forma en que fueron desplazados en los últimos cinco años y cacho.

En ese tiempo, los que no se valoró el trabajo que hicieron con anterioridad para alcanzar la gubernatura del estado.

Por ello ven con agrado la finalización del periodo para el que fuera electo LUIS RENÉ el “Cachorro” CANTÚ GALVÁN, a quien en repetidas ocasiones le han pedido que se vaya, pero no lo ha hecho.

Sin embargo, saben los panistas que no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla.

Coincidentemente se va el “Cachorro”, cuando también termina la administración estatal.

Quizá por ello, cifran su confianza los panistas en un cambio que permita recuperar la esencia, la idea, los principios, valores y doctrina que por años, distinguieron al Partido Acción Nacional en Tamaulipas. En fin.

