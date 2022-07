Relata José Eduardo Derbez cómo ex novia intentó secuestrarlo

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

José Eduardo Derbez, quien es hijo de Victoria Ruffo, y en realidad se llama José Eduardo Eugenio González Martínez del Río, relató un episodio poco conocido y lleno de incertidumbre que vivió años atrás cuando una ex novia intentó secuestrarlo luego de que él terminó con ella debido a que su relación se había vuelto “tóxica”.

Fue a través de una entrevista para un programa de televisión donde el conductor habló de su historial amoroso. Aseguró que no ha tenido muchas parejas, pues prefiere tener noviazgos largos.

“Con todas mis novias he durado muchísimo la que era doctora duré tres años y medio, con Bárbara cinco años y medio y ahorita ya voy para tres años con Paola”, dijo José Eduardo Derbez antes de contar cómo fue el intento de secuestro que sufrió a manos de una ex.

Relató que después de romper con aquella novia, ella le llamó y le pidió que bajara al estacionamiento, a lo que él accedió. “Hasta bajé con mis dos serpientes porque las estaba acariciando (…) Llego y me dice: ‘súbete al coche’, agarro, me subo. Era un coche viejo, viejo, de esos largotes, asientos grandotes, entonces me siento y se arranca”.

José Eduardo le preguntó a la joven a dónde se dirigían y qué estaba pasando, ya que ni siquiera le dio la oportunidad de avisarle a alguien de que se iba con ella, a lo que la mujer le dijo que tuviera paciencia.

“Me acuerdo que agarra y no sé cómo llega a Periférico, y me dice: ‘Te voy a llevar a una cabaña en el Ajusco y ahí te voy a tener sólo para mí’, de novela y le dije: ‘No mi hija, no mam*s’, y entonces no podía yo abrir, ni bajar el vidrio ni nada, no sé si ella le puso algo o qué ped*”.

Derbez contó que en medio de la situación consiguió abrir la ventana y optó por lanzar algunos de los objetos que traía su ex en su carro. Primero aventó sus lentes y después su celular.

“No se paraba y yo dije: ‘no puedo ser’, me dice: ‘voy a llegar y te voy a amarrar en una cabaña que tengo en el Ajusco y de ahí no vas a salir’. Yo decía no manches, esta si lo va o no a cumplir. Rarísimo a parte como si estaba bien enfermita, bien dañada, toxicota, toxicota.

“Entonces agarré su teléfono y le dije: ‘Lo voy a aventar, ya frénate, ya no me regreses a mi casa’, mi bronca ya no era que me regresara a mi casa, era bajarme donde me dejara”.

Después la amenazó diciéndole que sus serpientes la iban a atacar si no se detenía: “Me acuerdo que le decía: ‘Te van a morder’, como si fueran perros, ‘te van a atacar’… Agarré su teléfono y le dije: ‘Lo voy a tirar’, y me dice aviéntalo, aparte cada vez iba manejando más rápido”.

Al darse cuenta que sus métodos no funcionaban para que lo liberara, optó por mostrarse cariñoso y fingió que estaba dispuesto a regresar con ella, así la terminó convenciendo de que lo regresara a su casa.

“Vámonos por el otro lado, entonces yo empecé: ‘mira chiquita vamos a platicarlo, yo te amo’, (le dijo): ‘me cortaste, la ching*da’, le dije: ‘Por pend*jo, pero somos uno mismo, cuál es la bronca’ y seguía manejando muy muy rápido, y en mi mente me dije: ‘si la jalo, los dos nos vamos a ir embarrados, aquí no me funciona hacerle nada a la que va manejando’, entonces le empecé a acariciar el cabello, le empecé a dar besitos”.

Cuando lo dejó bajar del auto, el actor arremetió en contra de la joven y le dijo que no quería volver a verla nunca más, además de que la amenazó con demandarla.

“Me bajo y le azoto la puerta y le dije: ‘P*nche, loca, no te quiero volver a ver en mi vida, desgraciada, me vas a matar de un susto, donde regreses te voy a demandar… Empieza a gritar como loca y sale el portero de mi edificio, entonces se arranca, pero veo que mis amigos están en la calle y les empiezo a gritar: ‘Muévanse que está mujer está loca’, les aventó el coche, pero sí alcanzaron a brincar y se salió la vieja. Nunca más volví a saber de ella”, concluyó.

Con información de: milenio.com