Netflix cobrará extra si usuarios comparten contraseña

El servicio de streaming, Netflix, por fin aplicará el cobro extra a quienes pasen su contraseña. Esta decisión estará presente en cinco países de América Latina.

¿SE APLICARÁ EN MÉXICO?

Te contamos todo lo que debes saber de esta decisión de Netflix en el que ya no se podrá pasar la contraseña y se tendrá que pagar un adicional.

¿De qué trata este plan? ¿Cuál es el monto a pagar? ¿Cómo podrán usar la app personas externas?

Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana son los países donde se aplicará esta medida. Ahora tendrán que pagar una tarifa adicional si usan una cuenta que no está en su ubicación en un periodo de más de dos semanas. Es decir, no pasará nada si el cliente de Netflix ocupa su cuenta cuando esté de vacaciones o si desea ver algún día el contenido afuera de su casa. Sin embargo, quien pretenda usar la cuenta sin pagar, ahora esto no será posible, pues tendrá que pagar 219 pesos en Argentina, por ejemplo.

¿QUÉ PASA SI COMPARTES LA CONTRASEÑA?

se solicitará un código de verificación para que se pueda acceder a la cuenta. Este código se recibirá una vez que el cobro extra por compartir la cuenta se realice. El precio aumentará en varios países de Latinoamérica. Sin embargo, aún no en México.

Si la tarifa de pago extra por compartir la contraseña te parece bien, debes saber que sólo se podrán crear dos subcuentas extra. Para saber más sobre este aumento de precios que podría llegar a México da clic aquí.

Para crear un perfil extra debes seguir los siguientes pasos: Debes elegir la opción de agregar un “miembro extra”, seleccionando un perfil para transferir. Con ello se eliminará de la cuenta cuando el “miembro extra” acepte. El miembro extra tendrá la opción de elegir un nuevo perfil y rechazar el perfil existente; si es así permanecerá en tu cuenta principal.

