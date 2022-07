“Nunca olvidaré de donde vengo”: Karely Ruiz

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Karely Ruiz ha mencionado en repetidas ocasiones que antes de llegar a ser popular en OnlyFans, tenía que trabajar y estudiar para poder ayudar en la economía de su hogar.

Por lo que ahora que le cambió la vida decidió regresar al local en donde vendía dulces para demostrar que, pese a su fama, no se ha olvidado de sus raíces.

La modelo regiomontana hizo uso de su cuenta de Instagram en donde presumió una fotografía donde se le puede ver posando desde el local en el que trabajaba. En la imagen se aprecia una esa improvisada con tablones y cajas de refrescos en la que se ofrecían diversas botanas, dulces y hasta cigarros.

Karely explicó que ese lugar era en el que trabajaba en su adolescencia para poder contribuir con los gastos de su casa.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo venía dulces y apoyaba a mis papás y lo seguiré haciendo”, escribió Karely Ruiz