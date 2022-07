Ángela Aguilar regala sus vestidos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (Agencias)

El primero que aplaude los vestidos que luce Ángela Aguilar en sus conciertos es su papá Pepe Aguilar, quien en varias ocasiones, durante sus shows en vivo, la chulea o le “reclama” lo caro que son, y recientemente hasta la “regañó” por lo escotado de uno de ellos.

Llamativos, tradicionales y muy mexicanos suelen ser los atuendos con los que se presenta frente a su público la cantante de regional mexicano, que con apenas 18 años se ha convertido en toda una figura a seguir por chicos y grandes.

En Instagram suma más de ocho millones de seguidores, y es ahí, además del escenario, donde luce los vestidos que la acompañan en cada presentación. Es por eso que muchos se han preguntado el origen de tan increíbles vestidos.

Aunque a primera vista parecen ser confecciones de primer nivel y con diseños artísticos, no se puede hablar sobre un costo exacto de los mismos, según lo que la propia Ángela ha manifestado.

La cantante reveló que no conoce la cantidad exacta que se invierte en sus trajes, pues son gastos del show que ella no maneja con muchos detalles; sin embargo, se cree que el costo no sería nada barato, teniendo en cuenta lo hermosos que son y los detalles que se ven en ellos.

Ángela confesó que tiene un par de personas de diseñadores en Los Ángeles, quienes apoyan con la confección y diseño de los vestidos que usa sobre los escenarios. También reconoció que ella y su madre son quienes, principalmente, se encargan de esos diseños.

Añadió que su nana es quien pinta a mano esos trabajos textiles; durante una entrevista detalló que los usa máximo dos veces, después de ello los guarda o los dona. De igual manera, sostuvo que algunas veces los regala a algunas de sus fanáticas.