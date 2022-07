Facundo da la cara por polémico casting

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (Agencias)

El polémico conductor de televisión Facundo dio la cara después del escándalo que se hizo debido a que una mujer trató de quitarse el brasier como parte de un casting para el programa que marcará el regreso del famoso a la televisión.

El también actor sostuvo un breve encuentro con los medios y notablemente sorprendido con la situación, pero muy a su estilo, comentó que posiblemente se trata de un mal entendido. Aunque no aclaró si ya tuvo la oportunidad de ver el video que se viralizó, cuestionó la procedencia de la voz en off que se escucha.

“No sé, yo creo que todo está desvirtuado por cómo meten una voz off. En realidad, lo que se ve no es nada de lo que se oye en el video, entonces me parece que cada uno le puede dar la interpretación que quiera”, mencionó Facundo sobre el clip en donde se ve a la mujer con el personal encargado del casting de su próximo programa.

De esta manera, el ex presentador de TV Azteca negó los señalamientos en su contra, pero tanto él como la producción siguen siendo duramente criticados por usuarios de redes sociales que recuperaron el polémico video en TikTok.

En el fragmento audiovisual se puede apreciar a una mujer formada en la fila para pasar al casting cuando una persona de la producción se acerca a ella y hablan sobre algo. Segundos después, la joven comienza a buscar debajo de su blusa negra, como tratando de desabrochar su brasier.

Así continúa por un tiempo hasta que recibe la indicación de apartarse y se pega en la pared. Pronto se acerca a ella otra mujer que llevaba una blusa negra de tirantes y aparentemente le ayuda a quitarse la prenda interior.