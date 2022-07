Ricky Martin rompe el silencio tras acusaciones de acoso en su contra

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ricky Martin rompió el silencio luego de que las acusaciones en su contra hechas por su sobrino fueran desestimadas y a las que calificó como “dolorosas” y “devastadoras”.

En un video publicado en TMZ, el boricua explicó que se había mantenido al margen de la situación y evitado dar declaraciones porque estaba legalmente obligado a guardar silencio hasta que el tribunal lo llamará a dar su versión de los hechos.

“Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder comenzar mi proceso de curación… durante dos semanas, no se me permitió defenderme porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligaba a no hablar hasta que estuviera frente a un juez”, añadió.

El cantante agradeció que las acusaciones en acoso e incesto hechas por su sobrino fueran desestimadas y consideradas falsas.

“Gracias a Dios se demostró que las afirmaciones eran falsas, pero voy a decir la verdad. Ha sido muy doloroso. Ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, continuó.

El intérprete de “Livin’ La Vida Loca” también se dirigió a su sobrino, el hijo de su hermano, sin identificarlo, de quien dijo, eran tonterías y le envió buenos deseos.

“Ahora, mi prioridad es sanar. ¿Y cómo me curo? Con la música. No puedo esperar a volver al escenario. No puedo esperar a estar de nuevo delante de las cámaras, y entretener, que es lo que mejor hago”, añadió.

Ricky aprovechó para agradecer a sus familiares, amigos y seguidores por apoyarlo y creer en él.