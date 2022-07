Se disfraza de abuelita para robar un banco

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Algunas personas no se tientan el corazón a la hora de actuar de mala fe. La prueba ahora está en un hombre en Atlanta, Georgia al que busca la policía tras robar un banco en los días recientes. Pero el asunto es que para hacerlo, se vistió de abuelita.

Los hechos tuvieron luagr el 18 de julio, es decir, al inicio de esta semana. Desde entonces, las autoridades ya emitieron un comunicado con algunas imágenes de cómo lucía el sospechoso, con todo y su peculiar disfraz. Vaya cosa.

Los delincuentes se sacan de la manga cualquier táctica. Y bueno, no es como que sea algo sorprendente, pero es de no creerse hasta dónde pueden llegar. Este sujeto del estado de Georgia se metió a asaltar en una sucursal de Chase Bank localizada en la ciudad de McDonough.

De acuerdo con informes de la policía recogidos el sospechoso entró a la sucursal vestido de abuelita, específicamente con una peluca canosa, un vestido de flores, calzado blanco y una bolsa rosa.

El hombre, a sabiendas de que aún algunos establecimientos piden el uso de cubrebocas en sus interiores, tapó su cara con una mascarilla de acuerdo con lo que muestran algunas imágenes.

El reporte de la policía también menciona que el asaltante llegó a la caja y le dio al trabajador del banco una nota exigiendo el dinero. El sujeto le dijo al cajero que llevaba un arma con él. Sin más, el sujeto se dio a la fuga y los reportes dicen que escapó en un coche blanco sin mucho apuro.

No se ha dado una actualización sobre si dieron con su paradero hasta ahora. Pero a juzgar por las imágenes, va a estar canijo porque la cara no se le alcanza a ver en ninguna de las fotos o grabaciones de las cámaras de seguridad. Desafortunadamente, el disfraz de abuelita no le falló. Qué cosa, de veras.

Con información de: sopitas.com