Fofo Márquez podría ser arrestado tras polémica en Guadalajara

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El haber cerrado una importante vialidad en Guadalajara le ha generado bastante polémica el influencer Fofo Márquez.

Además de la molestia del público por la prepotencia que mostró en aquel momento y de las supuestas amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación, el excéntrico youtuber podría tener consecuencias legales.

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, indicó que Fofo podría ser detenido por sus actos en el puente Matute Remus el pasado 7 de julio, donde detuvo el tránsito solo para grabar TikToks y armar unas carreras en autos de lujo.

Yo creo que Fofo no medía la magnitud de los hechos con la judicialización de su carpeta. Se puede meter en gravísimos problemas, porque él puede pensar que pagando una multa, es decir, ‘daddy, me puedes dar algo de dinerito’, y ya con eso sale; no, esto no se arregla con dinero, cuando venga a Guadalajara puede ser detenido”, aseguró Lemus.