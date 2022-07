Aumenta la variante BA.5 contagios y reinfecciones

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

El repunte que han registrado los casos de covid-19 en Tamaulipas durante la actual ola de contagios, es sólo una parte de los cambios que registra la pandemia con el surgimiento de la variante BA.5 se derivó de la gama ómicron que surgió a finales de 2021.

Martín Tofic Salum Fares, especialista en salud pública, comentó lo anterior y advirtió que otra característica tal vez más grave, es que con la BA.5 están siendo cada vez más comunes y rápidas las reinfecciones de la misma enfermedad.

“La transmisión de covid-19 aceleró y dio lugar a la que se considera la quinta ola de contagios en el país y particularmente en Tamaulipas, esto se debe principalmente a que la variante BA.5 si bien no es más peligrosa, sí es más contagiosa y eso disparó los casos nuevos”, comentó.

Mencionó que el hecho de que en esta ola los síntomas no sean tan severos como en las primeras oleadas, no exime a quien se contagie de presentar complicaciones por lo que las recomendaciones no son distintas a las que se han emitido desde el inicio de la pandemia.

“No podemos confiarnos por el hecho de que quienes se han contagiado en ocasiones solo presenten cuadros respiratorios parecidos a un resfriado, esto se debe a que están vacunados y no tienen comorbilidades, o bien tienen padecimientos crónicos en control”, subrayó.

Sin embargo advirtió que no hay seguridad de que así sean todos los casos y puede ocurrir que las personas presenten complicaciones, incluso después de que se hayan enfermado días o semanas antes, ya que se han registrado reinfecciones.

“El uso del cubreboca, de gel antibacterial, el lavado de manos, la sana distancia y la desinfección de lugares de uso común, siguen siendo las medidas más elementales para evitar no sólo contagios sino en esta ocasión reinfecciones, que se han vuelto comunes con la variante BA.5”, concluyó.