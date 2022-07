Emergencia por la viruela sísmica es ‘primera llamada’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

La declaratoria de la viruela símica o del mono como emergencia internacional que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS), da luz verde a las autoridades de salud de todos los países para que tomen medidas preventivas y sanitarias, precisó José Alfredo Rodríguez Trujillo.

“Esta declaratoria no es una indicación de que se tienen que aplicar restricciones como con la actual pandemia, sin embargo el factor más importante para que eso no ocurra es la prevención”, comentó.

El especialista en epidemiología comentó lo anterior y subrayó que si bien es un llamado a incrementar el autocuidado, no es señal de que como ocurre actualmente con el covid-19 hay una transmisión elevada y menos una dispersión similar.

“Desde luego que debemos estar alertas y no descuidar en ningún momento las medidas preventivas, aplicar la experiencia que nos ha dejado el covid-19 y cuidarnos también de la viruela símica, así como también de la hepatitis aguda grave de origen desconocido”, añadió.

Rodríguez Trujillo subrayó que la declaratoria de la OMS si bien está dirigida a todos los países, tiene un sentido estrictamente preventivo ya que es diferente a declarar una emergencia mundial o de pandemia, como ocurrió hace más de dos años con el covid.

“Estamos ante una enfermedad distinta al coronavirus, porque mientras el covid-19 se transmite por vía aérea, la viruela símica es por contacto directo con los fluidos de una persona enferma”, apuntó.

El epidemiólogo añadió que a pesar que se han confirmado más 16 mil casos en el mundo, el porcentaje es realmente muy bajo tomando en cuenta que la población mundial es de más de 7.9 mil millones de personas.

“Si seguimos las recomendaciones en materia sanitaria, estaremos dando un paso importante para contener un posible incremento de casos en el país, es una situación muy similar a lo que pasa con la pandemia de covid en la que el alza de casos depende del autocuidado”, subrayó.