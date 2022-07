Exigen diputados acceso a la investigación de bebé perdido en el HG

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tam.- La diputada Presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Casandra de los Santos Flores, informó que solicitaron la carpeta de investigación que se sigue por la desaparición del cuerpo del bebé que nació sin vida en el Hospital General de Ciudad Victoria.

En entrevista adelantó, que este hecho no es el primero que ocurre en la entidad, y recordó el caso de un óbito fetal que por un descuido, se fue entre las sábanas y terminó en la basura, en un Hospital de Reynosa.

«No es el primer caso, esta el de Reynosa del bebé que se fue entre las sabanas, esto no puede estar sucediendo. Se necesita reforzar el manejo ya seguridad de los anfiteatros».

Sostuvo que es urgente la modificación de las normas que regulan el manejo de los óbitos fetales, y de ser necesario la creación de leyes que apoyen a las madres que pierden a sus bebés en el vientre.

«En las cuestiones de regulación hay cosas que se tienen que cambiar en lo que es las SSA, porque por ejemplo si el embarazo fue antes de los 5 meses, inclusive no entregan el producto, o si no pesa más de 500 gramos no entregan el producto, porque no era un bebé, desde ahí estamos mal».

Agregó, «Necesitamos empezar a ver las normas de la Secretaría de Salud, estudiar que es lo que se tiene que reformar e inclusive plasmarlo en uno de los artículos ya que es un tema que no está legislado porque nada más se cuentan con las normas, que son protocolos que se hacen de la SSA 1 SSA 2».

Se necesita trabajar mucho en el tema, sostuvo, y en las leyes que deben abordarse en el Congreso Federal y que así se homologuen en los Estados.

«Hoy la Secretaría de salud cuenta con servicio de salud mental no obstante desafortunadamente el gobierno actual no está realizando las atenciones de la mejor manera y es algo que va a cambiar con el próximo gobierno.

«Sí sabemos del caso, solicitamos a la FGJE, la carpeta de investigación, no hay una buena relación entre la Secretaria de Salud, Gloria Molina y la comisión, no la hay, es muy difícil para nosotros por eso se solicitó el caso en la FGE y tampoco han dado respuesta»