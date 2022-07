Sí aumentará precio de la tortilla

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Iván Zertuche / AMT.-

Debido a que al menos una de las harineras que surten a las tortillerías de esta ciudad fronteriza, confirmó el aumento a los costales de harina de maíz, se contempla que para principios del mes de agosto, las tortillas y masa que se comercializan en Nuevo Laredo, reflejen un incremento en su precio.

“De hecho la harina aumenta en 25 pesos por bolsa. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo de cuánto sería el aumento, si de 1 o 2 pesos. No creemos que sea más de 2 pesos, al menos en la parte de Nuevo Laredo. No nos queremos desfasar mucho, por lo pronto estamos cabildeando para ver de cuánto sería el aumento”, explicó Filadelfo Medellin Ayala, miembro activo de la Unión de Productores de Tortilla y Masa de Nuevo Laredo.

Destacó Medellin Ayala, que no se ha acordado un aumento en específico aun, debido a que es solo una de las tres harineras que surten a Nuevo Laredo la que ha confirmado su aumento en la materia prima, esperando que breve las otras dos empresas den a conocer si aumentan también su producto, resaltando que el alza es inminente, ya que anteriormente lo habían amortiguado porque las harineras no habían encarecido los costos.

“En cuanto tengamos el estimado de cuánto sería el aumento, que como mencioné sería de 1 a 2 pesos, teniendo los 2 pesos como tope, lo haremos saber inmediatamente a la ciudadanía. Queremos resaltar que este incremento sabemos será un golpe al bolsillo de la ciudadanía, pero ya nosotros no podríamos seguir cubriendo esos gastos, porque tenemos aumento en piezas, gas, luz, y ahora la harina, por lo que es inminente ese aumento”, concluyó.