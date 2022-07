‘Traidores a la patria’ aquellos que no apoyan a Pemex y CFE: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aquellos defienden a las empresas extranjeras en lugar de defender a Pemex y CFE eran unos ‘traidores a la patria’.

En su gira por Nayarit, el presidente habló de su política energética y el reclamo de Estados Unidos y Canadá en el T-MEC.

“Ahora, Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional, bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están protegiendo a las empresas extranjeras. En vez de defender a Pemex y CFE, están defendiendo a las empresas petroleras y eléctricas del extranjero, son unos traidores a la patria”, puntualizó.

Aseguró que seguirá con su política energética y recalcó que México “no es colonia de ningún país extranjero”.

“No vamos a dar un paso atrás: México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero, y el presidente de México no es títere, no es pele de ningún Gobierno del exterior, por eso vamos a defender nuestros derechos”, subrayó.

“¿Cuál es la defensa? Les voy a recordar a quienes están promoviendo esta campaña contra de Pemex y la CFE, les voy a recordar que el presidente (Joe) Biden siempre me dice cuando hablamos de que el trato entre nosotros se debe dar con un pie de igualdad, eso es lo que me dice el presidente Biden y es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México, la independencia de México”, agregó.

Con información de: lopezdoriga.com