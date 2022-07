Detienen al ex fiscal de Veracruz, Jorge Winckler

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Quien fuera fiscal del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y separado del cargo en septiembre de 2019, Jorge Winckler Ortiz, durante la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez, fue detenido en Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Jorge Winckler Ortiz fue aprehendido en Puerto Escondido, Oaxaca, al ser señalado por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

Winckler Ortiz será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, para que defina su situación jurídica.

El fiscal de justicia de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, confirmó que en un operativo coordinador con las fuerzas estatales y federales se logró la captura de Jorge Winckler Ortiz. “Fue un operativo federal”, dijo.

El ex funcionario estaba prófugo de la justicia tras ser acusado del delito de desaparición forzada en contra de Francisco Zárate, quien era escolta del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras (fiscal del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa), quien fue encarcelado en el gobierno de Yunes Linares, y puesto en libertad al inicio de la actual administración.

Jorge Winckler fue separado del cargo el 3 de septiembre de 2019 luego de que diputados locales indicaron que no había acreditado los exámenes de control y confianza.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo el grado de maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro Universitario Latino Veracruz.

Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo, impartida por la Escuela Libre de Derecho de la ciudad de Veracruz. Tuvo a su cargo casos como el de la masacre en Minatitlán o el ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos.

En su carrera profesional, Jorge Winckler fue abogado del ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien también lo propuso como fiscal del estado. Además, fue abogado de Daphne ‘N’, la joven que fue abusada sexualmente por tres jóvenes, conocidos como Los Porkys.

Con información de: milenio.com