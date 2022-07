Trabajadores de Kemet irían a paro laboral

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para exigir el pago de un aumento salarial del diez por ciento que se les debe de estar dando desde el pasado mes de marzo, mil 300 trabajadores de la maquiladora Kemet analizan la posibilidad de irse a un paro laboral, reveló la secretaria general del Sindicato de Maquiladoras de Victoria, Dolores Zúñiga Vázquez.

Entrevistada este lunes, la líder sindical adelantó que aun cuando no está definido podría estallar el paro laboral.

“Puede ser, todavía no lo tenemos definido, no les han aumentado, no sé qué van a hacer mañana o pasado, ya se están moviendo”, refirió Zúñiga Vázquez.

Además de no llegar a un acuerdo sobre el incremento del diez por ciento que se debe de estar pagando a los empleados desde el pasado día primero de marzo, ahora la empresa perfila el despido de casi 500 trabajadores, destacó la líder sindical.

“No hemos llegado a ningún acuerdo y ahora la empresa se ve en la necesidad de recortar a 490 personas, sería para agosto”.

Sobre la fecha en la cual se pudiera dar el paro de labores en la maquiladora Kemet, Zúñiga Vázquez señaló; “apenas vamos a hacer reunión con los trabajadores, empezamos mañana las reuniones, podría haber paro”.

Cabe señalar que el día de ayer trascendió a través de redes sociales que trabajadores de la maquiladora Kemet llevan a cabo sus labores portando diversas cartulinas donde manifiestan su inconformidad trabajando bajo protesta porque aún no les llega el aumento de sueldo.