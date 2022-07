Podrían recibir apoyo comerciantes que perdieron puestos por incendio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.— Descartando una posible reubicación de sus puestos, el tesorero municipal Luis Carlos Cisneros Gómez dio a conocer que hasta el momento los comerciantes en vía pública que resultaron afectados por el incendio registrado esta madrugada aún no buscan el apoyo por parte del Municipio.

Sin embargo, el funcionario municipal adelantó que en todo caso cualquier tipo de apoyo estará condicionado a una verificación donde acrediten estar al corriente en el pago de su permiso para trabajar, ya que reveló; “de perdido la mitad no está al corriente”.

“Se tiene que revisar cómo estaban ahí ellos, si estaban con el permiso vigente, porque hay varios de ellos que ni al corriente están en el pago de sus permisos”.

El Tesorero municipal señaló que los comerciantes afectados sólo pidieron el apoyo para retirar lo que quedó de sus lugares de trabajo “y que no se quedara el tiradero ahí, ya se mandó recoger”.

“Dentro del apoyo que puedan solicitar yo también necesito el apoyo para que estén al corriente, unos deben un año, dos años, pero hay gente que debe más”.

Para recalcar, añadió; “pueden decir considérame y no me cobres esta semana porque no tengo, necesitamos ver qué piden, pero si no están al corriente yo necesito que primero las personas estén al corriente”.