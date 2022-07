Habló del cumpleaños que pasó en la cárcel

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (Agencias)

La creadora de contenido Yoseline Hoffman, quien celebró su cumpleaños número 32 el día de ayer, dejó ver lo emocional que se sintió en su día especial, pues ha vivido muchos cambios durante este año.

Desde su paso por la cárcel hasta su boda y ahora la espera de su hija, la influencer decidió hace un recuento de estos hechos y compartirlos en sus redes sociales, a través de historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores.

“Ayer (martes) me puse muy sensible y no creo que tenga que ver con las hormonas, sino más bien son nudos emocionales que ahí siguen y que también tienen que ver con un estrés postraumático muy duro”, compartió YosStop

Yoseline Hoffman recordó que el 27 de julio es la fecha de su cumpleaños y que el recuerdo de cómo lo pasó hace un año, mientras se encontraba en prisión por el caso Ainara, le causó emociones muy fuertes.

“Estoy muy impactada con las vueltas que da la vida, como cambia todo tan cabrón. Hace un año no saben la tortura que estaba viviendo, no quería ni existir”, recordó quien tuvo que recibir sus 31 años en el penal de Santa Martha por el proceso que enfrentaba por posesión de pornografía infantil.

Sin embargo, YosStop, quien salió de prisión en diciembre de 2021 tras alcanzar un acuerdo reparatorio con la víctima, se manifestó feliz de que este cumpleaños sea tan diferente: “Al final las cosas se acomodan y el universo te recompensa”.