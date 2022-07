Nos obligaron a cambiarnos delante de un hombre: Riley Gaines

La ex compañera de la atleta trans Lia Thomas, Riley Gaines, denunció que fue obligada junto con otras deportistas a compartir el vestidor “con un hombre”

Gaines, ex nadadora de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos, se sintió incomoda al cambiarse en el mismo sitio que la mujer cuya transición la inició en 2021 con 21 años de edad.

La ex nadadora, quien compitió en natación con Lia Thomas, acusó a los organizadores deportivos de no advertir que en los vestidores estaría una atleta trans.

“ […] no creo que sea correcto de ninguna manera, cambiarse en los camerinos con alguien que tiene partes diferentes”, declaró a un programa estadounidense.

Además, dijo que fue obligada a competir contra un hombre y cambiarse en el mismo vestuario que Thomas. Entonces, ella y sus compañeras no sabían cómo actuar ni con quien quejarse.

La ex compañera de la atleta trans señaló la irresponsabilidad de la Asociación Atlética Colegia Nacional. Y no solo por eso, también pide que no exista otra oportunidad para que Lia regrese al deporte profesional.

Señaló que la transición de Thomas para pasar de la rama masculina a la femenina fue rápida. De hecho, cree que las mujeres trans que pasaron su pubertad como hombres tienen ventajas.

“La gente olvida que los deportes femeninos eran un grupo protegido. La categoría se hizo porque el campo de juego no estaba nivelado cuando las tienes compitiendo contra hombres”, consideró.

Dijo que las atletas están lidiando con una situación fuera de su control. Es decir, los hombres biológicos tienen diferentes capacidades pulmonares, altura, nivel de testosterona, entre otros factores.

