AMLO presume crecimiento económico de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que por segundo trimestre consecutivo México registró crecimiento económico, en esta ocasión, de dos por ciento.

“Sí lo voy a decir para presumir, hubo crecimiento económico ya, por segundo trimestre tenemos ya dos por ciento de crecimiento en este semestre con relación al anterior”, destacó AMLO.

En la conferencia mañanera, AMLO dijo que el país se está recuperando, mientras que en otros países se está decreciendo.

“Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el Inegi da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año crecimiento del dos por ciento, vamos recuperándonos, vamos avanzando, esta es buena noticia”, explicó.

Ayer, aseguró que México no tendrá recesión en 2023, tal como lo pronosticó Moody’s Analitics.

Además, desestimó este tipo de mediciones, porque dijo que se trata de modelos que van de la mano de la política neoliberal, por lo que ya están “en franca decadencia”.

“En México no, nosotros no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia y esto lo vamos a ir enfrentando, la inflación, buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias”, dijo AMLO.

Con información de: telediario.mx