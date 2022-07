Así llegó a ‘Black Panther’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (Agencias)

El rapero conocido como Santa Fe Klan ofreció una conferencia de prensa para agradecer el apoyo que las personas le han dado a su carrera, lo que lo ha llevado a romper fronteras y cumplir grandes sueños como ser parte del soundtrack de “Black Panther: Wakanda Forever”.

El cantante, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, logró que su canción llamada “Soy” sea parte de la secuela de esta popular película por lo que se reunió con diversos medios de comunicación para contar cómo los productores de Marvel se acercaron a él para realizar esta colaboración.

“Me habló Camilo Lara de aquí de México, me invitó a su estudio, me presentó al productor de la película y ahí nos pusimos a escribir la canción (…) estuvimos ahí un ratito, echándonos un trago y conociéndonos, me enseñó como tres pistas, cuatro pistas, agarré la que más me gustó”, contó.

“Como dos horas más o menos me tardé en escribirla, pero la escribí y la grabé, unas dos o tres horas ya estaba todo el proceso, de escribir y grabar”, dijo el intérprete, quien añadió que sabía que dentro de esta búsqueda para trabajar con esta casa productora había varios intérpretes que habían presentado sus temas.

Santa Fe expuso que desconocía que Christian Nodal había sido uno de los artistas que buscaba ser incluido en dicho soundtrack: “me imagino que han de haber recolectado muchas canciones, porque a mí Camilo me dijo, él me invitó, pero no me aseguró nada, me dijo que me invitaba para hacer una canción”.